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ЕС на саммите G20 поднимет вопрос доступности вакцин от COVID

Брюссель, Пятница 20 ноября 2020 13:37
ЕС на саммите G20 поднимет вопрос доступности вакцин от COVID
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

На завтрашнем саммит стран "Большой двадцатки" (G20) Европейский союз поднимет вопрос доступности вакцин от COVID-19. Речь идет о гарантиях массового производства доступных по цене вакцин.

Об этом на брифинге заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, саммит G20 пройдет 21-22 ноября в онлайн-формате. По словам президента ЕК, главной темой встречи станет ситуация с пандемией и борьба с ней.

"Мы должны продолжать инвестировать, чтоб убедиться в том, что вакцины смогут получить все по доступной цене", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина до 7 декабря должна подписать документы на получение вакцины от COVID-19.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что Киев планирует купить вакцину от коронавируса для 20 млн украинцев. На сегодня неизвестно, сколько потребуется денег на приобретение вакцины, поскольку производители еще не назвали цены. Сейчас в бюджете на 2021 год заложили на вакцину более 2 млрд гривен, но Министерство здравоохранения просит предоставить больше.

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Новости Украины Общество G20ЕвросоюзВакцинаCOVID-19

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