ЕС расширит пошлины для США, если не достигнет прогресса в переговорах, - FT

Европейский союз (ЕС) может ввести пошлины на американские самолеты Boeing, если торговые переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) не будут иметь результатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times (FT).
Как пишет FT, Европейская комиссия, которая руководит торговой политикой ЕС, может включить гражданские самолеты Boeing в список, который насчитывает около 100 млрд евро ежегодного американского импорта, на который будут наложены пошлины.
В то же время меры вступят в силу только, если ЕС не удастся достичь прогресса в вопросе снижения американских тарифов. В частности они должны также быть принятыми подавляющим большинством стран-членов союза.
Также отмечается, что следующая волна тарифов, кроме самолетов, может также включать и химическую продукцию. В общем весь список, который еще может измениться, как ожидается, обнародуют уже в четверг.
"Сейчас нам нужно, чтобы США продемонстрировали свою готовность достичь прогресса в поиске справедливого и сбалансированного решения... Но если наши переговоры с США не дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий игры", - заявил комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович.
2 апреля глава Белого дома Дональд Трамп ввел минимальный дополнительный тариф в размере 20% почти на весь экспорт из ЕС, но уже через неделю снизил его до 10% на 90 дней, чтобы дать время для диалога. В то же время пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе.
ЕС, в свою очередь, приостановил тарифы на американские товары стоимостью 21 млрд евро. Речь идет о мотоциклах Harley-Davidson, мясе птицы и одежде.
Как писали СМИ, тарифная война Трампа повлияет примерно на 97% общего объема экспорта ЕС в Америку.
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