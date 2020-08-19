ЄС вирішив ввести санкції проти відповідальних за фальсифікації і насильство в Білорусі

Фото: Європарламент (newsone.ua)

Мова йде про події, які почалися після президентських виборів

Європейський союз найближчим часом введе санкції проти значного числа білоруських посадових осіб "за насильство, репресії та фальсифікацію виборів".

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, ЄС незабаром накладе санкції на "значне число" осіб у Білорусі.

Крім того, Брюссель закликає Мінськ знайти мирний вихід з кризи.

Мішель також підкреслив, що Євросоюз підтримує пропозицію ОБСЄ щодо діалогу між владою та опозицією.

Зазначимо, у Європейському союзі вважають, що президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавлений демократичної легітимності: така позиція пов'язана з тим, що в Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу отримав Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів. При цьому в Євросоюзі та інших світових країнах виступили із заявами, в яких не визнали результати голосування. Водночас у Білорусі почали масові протести, для розгону яких правоохоронці застосовували силу.