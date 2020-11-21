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ЄС може дозволити польоти Boeing 737 MAX на початку 2021 року

Автор: РБК-Україна

Європейський союз може дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX вже на початку 2021 року. Очікується, що відповідний дозвіл буде видано в січні.

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Про це заявив виконавчий директор Європейського агентства з авіаційної безпеки Патрік Кай, передає Reuters.

"Мабуть, у нашому випадку ми приймемо рішення, що дозволяють повернути літак в експлуатацію, десь у січні", - заявив Кай.

Зазначимо, цього тижня голова Федерального авіаційного управління США Стівен Діксон підписав розпорядження, яким дозволяються польоти лайнерів Boeing 737 MAX.

Літаки цієї серії були заборонені після катастрофи лайнера Lion Air в Індонезії 29 жовтня 2018 року (189 жертв) і борту Ethiopian Airlines (157 жертв). Як стало відомо, до катастроф привів збій в роботі системи поліпшення характеристик маневрування MCAS. Через деякий час у Boeing визнали це і оновили програмне забезпечення.

У травні 2020 року стало відомо, що Boeing поступово відновлює виробництво моделі 737 MAX. Воно зупинялося, оскільки авіакомпанії відкликали замовлення на дану модель.

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