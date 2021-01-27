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ЄС знову дозволив експлуатацію Boeing 737 Max. Їх забороняли після авіакатастроф

Автор: Анастасія Рокитна

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило літаку Boeing 737 Max відновити польоти в Європі. Вони були заборонені після двох масштабних авіакатастроф.

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Про це повідомляє Reuters.

Виконавчий директор EASA Патрік Кі зазначив, що Boeing також зобов'язується працювати над подальшим вдосконаленням літаків у середньостроковій перспективі.

"Ми впевнені, що літак безпечний, що є передумовою для нашого схвалення. Але ми продовжуватимемо уважно стежити за експлуатацією 737 MAX під час відновлення його роботи", - сказав він.

В березні 2019 року ці літаки забороняли після катастрофи рейсу Lion Air поблизу Джакарти та рейсу Ethiopian Airlines, в результаті чого загинуло 346 людей. Слідчі встановили, що причиною катастроф стала несправна комп'ютерна система, яка опустила ніс літака вниз у польоті і це не могли відкоригувати пілоти.

Нагадаємо, найбільший авіаперевізник у світі American Airlines відновлює комерційні польоти американського Boeing 737 MAX.

У травні 2020 року стало відомо, що Boeing поступово відновлює виробництво моделі 737 MAX. Воно зупинялося, оскільки авіакомпанії відкликали замовлення на дану модель.

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