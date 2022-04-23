ЄС розробляє три варіанти обмежень на російську нафту, - Bloomberg

Європейський союз разом з США працюють над шостим пакетом санкцій проти Росії. Зараз обговорюються три варіанти обмежень на російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що США і ЄС ведуть переговори про кроки, які можна зробити для обмеження імпорту нафти з Росії і скорочення доходів Москви, а також осіб, що підтримують режим Володимира Путіна.
Зокрема, обговорюється повна заборона нафти, встановлення граничної ціни і механізм оплати для утримання доходів, які Росія отримала з початку війни в Україні.
За даними ЗМІ, західні лідери побоюються, що пряма заборона Євросоюзу на російську нафту може призвести до різкого зростання цін і дати Кремлю ще більше доходів. При цьому одностайності щодо обмежень на російську нафту в ЄС поки немає. Ряд країн, включаючи Німеччину і Угорщину, чинять опір спробам повністю заборонити російську нафту і газ.
Водночас наголошується, що досягти консенсусу щодо обмеженої заборони на сиру нафту буде простіше, ніж обмежити імпорт дизельного палива та інших продуктів.
Нагадаємо, що Євросоюз планує затвердити шостий пакет санкцій проти Росії наступного тижня.
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