ЄС розгляне створення військово-консультативної та навчальної місії в Україні

Посли країн-учасниць Європейського союзу 16 вересня розглянуть варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні. Передбачається, що вона допоможе реформувати військову освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"ЄС розглядає різні варіанти військової консультативної та навчальної місії в Україні як доповнення до цивільної місії, яка діє там з 2014 року", - зазначив він.

Як пише "Радіо Свобода", для роботи потенційної нової місії (EUATM) буде потрібно 60 співробітників. Вони консультуватимуть Департамент освіти Міністерства оборони України та Генеральний штаб з реформи професійної військової освіти.

У документі вказані чотири можливі варіанти співпраці, один з яких є підтримка стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу. Інші варіанти мають менший масштаб і розглядаються як доповнення до діючої цивільної місії або експертна робота при представництві Євросоюзу в Києві.