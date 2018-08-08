ЄС розгляне перехід до єдиного порту для зарядки смартфонів

Понад 51 тис. тонн електронних відходів щороку від старих зарядних

Регулюючі органи ЄС планують розглянути необхідність зобов'язати компанії до переходу до єдиного порту для зарядки мобільних пристроїв. Про це заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер, пише Reuters.

Як зазначається, користувачі IPhone і Android вже давно скаржаться на використання різних зарядних пристроїв для своїх телефонів.

Європейська комісія наполягає на єдиному зарядному вже майже десять років. Причини - понад 51 тис. тонн електронних відходів щороку від старих зарядних, а також - незручність для користувачів.

Повідомляється, що у відповідь на тиск ЄС 14 компаній, зокрема Apple, Samsung, Huawei і Nokia підписали добровільний меморандум про взаєморозуміння в 2009 році, погодившись гармонізувати зарядні пристрої для нових моделей смартфонів, які надійдуть на ринок у 2011 році.

Згодом деякі компанії підписали листа про наміри у 2013 і 2014 роках після закінчення терміну дії Меморандуму в 2012 році. Єврокомісар сказала, що вона не задоволена статусом-кво.

"Враховуючи незадовільний прогрес добровільного підходу (до переходу на єдині зарядні пристрої - ред.) Єврокомісія розгляне ефективність прийняття інших варіантів", - сказала вона.

Нагадаємо, що обсяг світового ринку цифрових пристроїв в 2017 року прогнозується на рівні 2,324 млрд одиниць. На думку аналітиків, в 2018 році ринок вже покаже незначне зростання і в 2019 році буде становити 2,380 млрд штук.