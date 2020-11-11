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В ЕС рассказали, когда можно ожидать в продаже вакцину от COVID-19

Брюссель, Среда 11 ноября 2020 15:14
В ЕС рассказали, когда можно ожидать в продаже вакцину от COVID-19
Фото: вакцина от коронавируса (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

В Европейском союзе ожидают, что вакцина от коронавируса поступит в продажу на европейский рынок в конце 2020-го - начале 2021-го года. Такой сценарий в ЕС считают позитивным.

Об этом на брифинге заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, вакцина поступит в продажу сразу, как только завершатся клинические испытания.

"Конец 2020 - начало 2021 года. Да, я думаю, что это возможный позитивный тайминг. Сегодня вы видите, что вся планета следит за развитием этой вакцины, мы внимательно следим за всеми клиническими испытаниями, такое происходит впервые. Я пытаюсь не давать определенных дат. Но это позитивный сценарий, который, как мне кажется, возможен", - сказала Кириакидес.

Напомним, днями стало известно, что вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. Она успешно проходит третью фазу клинических испытаний.

Также сообщалось, что цена вакцины от COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer, будет ниже рыночной. Также цены будут дифференцировать между странами и регионами.

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