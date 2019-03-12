ЄС розширив список офшорних зон

У список потрапили 10 країн

Министры стран ЕС одобрили решение расширить "черный список" офшоров. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу сообщеии Еврокомиссии.

Отметим, что в список попали Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Фиджи, Маршалловы Острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Вануату, Доминиканская республика. До этого в "черном списке" были пять территорий: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские Острова.

Расширение "черного списка" офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию, стало крупнейшим его пересмотром с момента создания в декабре 2017 года. Государства и территории из "черного списка" офшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с ЕС. Юрисдикции, попавшие в "черный список", могут быть исключены из него, если обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. В этом случае они переходят в так называемый серый список ЕС.

Напомним, 13 марта 2018 года Евросоюз изменил состав так называемого "черного списка" офшоров, в который включаются государства, которые не сотрудничают с Евросоюзом в налоговой сфере должным образом. Совет ЕС исключил Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия из перечня и добавил туда Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова.