В ЄС розкрили кампанію з дискредитації Pfizer через блогерів. Підозрюють Росію

Компанія Fazze заявила, що вона є "маркетинговою платформою по впливу з'єднує блогерів і рекламодавців", і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке, як повідомляється, заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і свій профіль в Instagram.

Минулого тижня агентство сконтактувало з кількома французькими Youtube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я і науки, і просило їх на поганому англійському "пояснити рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже в 3 рази вище, ніж серед вакцинованих AstraZeneca".

Лідерам думки сказали опублікувати посилання на YouTube, Instagram або TikTok на звіти в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. The Guardian зазначає, що стаття в Le Monde не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.

Крім того, блогерів попросили сказати своїм передплатникам, що "основні засоби масової інформації ігнорують цю тему", і запитати: "чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка небезпечна для здоров'я людей?". Бриф також містив прохання "вести себе так, ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми", і уникати використання слів "реклама" або "спонсорований" в повідомленнях або відео, тому що "матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка".

Відзначається, що скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн передплатників. Грассі сказав, що в кампанії був "колосальний бюджет", але агентство відмовилося назвати свого клієнта. Німецький блогер з 1,5 млн передплатників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в "інформаційній кампанії" про "значну кількість смертей" після щеплення Pfizer.

Французький сайт Numerama також опублікував уривки з листування, зокрема заклик Fazze "спонукати глядачів зробити власні висновки, подбати про себе і своїх близьких".

Французькі ЗМІ відзначили схожість між повідомленням Fazze і офіційним аккаунтом в Twitter російського Sputnik V, - неодноразово заявляв, що "дані реального світу" показують, що вони "більш безпечні та ефективні", ніж вакцини мРНК (тобто такі як Pfizer або Moderna).