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ЄС розкрив деталі нових санкцій за порушення прав людини

Автор: РБК-Україна

Європейський союз прийняв рішення про введення нового режиму санкцій за порушення в галузі прав людини. Документ опубліковано в Офіційному журналі Євросоюзу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Повідомляється, що ЄС вперше отримав окремий механізм, який дозволить вводити санкції проти фізичних осіб, компаній, державних і недержавних суб'єктів, причетних до серйозного порушення прав людини.

Такі санкції передбачають заборону на поїздки і заморожування коштів. Крім того, резидентам Євросоюзу буде заборонено прямо чи опосередковано надавати кошти фігурантам списку.

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Санкції будуть застосовуватися за фактами геноциду, злочинів проти людяності та інших серйозних порушень прав людини - катування, рабство, позасудові страти, довільні арешти або затримання.

"Інші порушення прав людини також можуть підпадати під дію санкцій, якщо ці порушення носять широко поширений, систематичний характер або викликають серйозну заклопотаність з точки зору цілей спільної зовнішньої політики і політики безпеки, викладеної в Договорі (стаття 21 TEU)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС підготує третій пакет санкцій проти Білорусі наступного тижня. Примітно, що представникам білоруської влади також закидають порушення прав людини.

У той же час міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що виступає проти економічних санкцій проти Білорусі.

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