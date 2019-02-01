ЄС прокоментував вихід США з ракетного договору з РФ

Федеріка Могеріні закликала США і РФ дотримуватися договору

оссекретарь США Майк Помео заявил, что США приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) со 2 февраля.

Такое решение было принято после провальных переговоров между заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.

После этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал намерения США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности и заявил, что "игра уже отыгранная".

РБК-Украна писало, что США заявили о развертывании Россией дополнительных ракет. Россия разместила дополнительное число ракет 9М729, которые нарушают Договор о ракетах.