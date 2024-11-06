ЕС продлил военную учебную миссию для украинских военных еще на два года, - журналист

Обучение военных ВСУ под эгидой EUMAM

В 2022 году тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих ВСУ (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Первоначально мандат миссии был рассчитан на два года, с бюджетом в 3,1 млрд евро.

В рамках этой программы обучение украинских военных проводится в ряде стран-участниц. С момента запуска EUMAM Украина в октябре 2022 года более 34 тысяч украинских солдат прошли подготовку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.