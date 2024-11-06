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ЕС продлил военную учебную миссию для украинских военных еще на два года, - журналист

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Послы Европейского Союза продлили военную учебную миссию ЕС для подготовки украинских военных. Она будет работать еще два года.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Журналист отметил, что это решение позволит продолжить подготовку украинских военных, проходящую на территории 24 стран-участниц миссии.

За последние два года в рамках программы обучение прошли около 70 тысяч украинских военнослужащих, что стало важным вкладом ЕС в поддержку оборонного потенциала Украины.

Обучение военных ВСУ под эгидой EUMAM

В 2022 году тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих ВСУ (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Первоначально мандат миссии был рассчитан на два года, с бюджетом в 3,1 млрд евро.

В рамках этой программы обучение украинских военных проводится в ряде стран-участниц. С момента запуска EUMAM Украина в октябре 2022 года более 34 тысяч украинских солдат прошли подготовку.

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