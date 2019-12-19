У "ЄС" закликали Зеленського дати оцінку заявам Путіна про "російську територію" України

Партія "Європейська Солідарність" закликає президента України Володимира Зеленського дати оцінку заявам президента Росії Володимира Путіна про "російську територію" України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політсили.

"Партія "Європейська Солідарність" обурена цинічними заявами Путіна щодо того, що частина території України як суверенної держави може розглядатися як "російські землі". Вважаємо, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України. Вимагаємо від президента та верховного головнокомандувача України Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам", - заявили у "ЄС".

У політсилі нагадали, що подібні заяви Путіна щодо "історичної приналежності" Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова.

"Поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись. Путіну вірити не можна. "Європейська Солідарність" наголошує, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО", - йдеться у заяві.