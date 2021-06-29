У ЄС закликали НКРЕКП розслідувати махінації на ринку електроенергії

Про це йдеться в копії листа директора секретаріату Янеза Копача до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, яку оприлюднив "Цензор".

"Ми закликаємо НКРЕКП використовувати свої повноваження для моніторингу ринку і початку розслідувань там, де є ознаки маніпуляцій. Потенційні маніпуляції не повинні ставати причиною обмежень, які виходять за межі розумного і необхідного ринкової практики", - йдеться в листі.

В Енергоспівтоваристві вказали, що деякі учасники ринку свідомо подають заявки на продаж електроенергії без наміру поставити електроенергію, що має всі ознаки спекуляцій.

Для цього Енергоспівтовариство рекомендувало НКРЕКП усунути дисбаланс з цінами на балансуючому ринку і внести корективи в правила роботи Ринку.

Крім цього, Секретаріат Енергообщетсва вказав, що існуючі на українському ринку price caps (цінові обмеження) спотворюють ринкові індикативи і повинні бути приведені до європейської практики.

"Тому, ми просимо НКРЕКП утриматися від прийняття проекту методології цінових обмежень, опублікованої для громадського обговорення в березні цього року", - йдеться в листі.

Нагадаємо, на початку червня НКРЕКП пішло на конфлікт з Міністерством енергетики. Приводом стала вимога міністерства до комісії припинити махінації на ринку електроенергії, через які державні генеруючі компанії втратили мільярди гривень.

Махінації і схеми "торгівлі повітрям" в травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./кВт год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями.

НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго.