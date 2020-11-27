ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення

Секретаріат Енергетичного співтовариства Європейського союзу заявив, що штучно занижені ціни на електроенергію для населення в Україні заважають розвитку конкуренції і навіть несуть загрозу для безпечної роботи АЕС.

Про це йдеться в річному звіті Енергоспівтовариства щодо поточної ситуації в Україні.

"НКРЕКП повинен був поступово відмовитися від перехресного субсидування між різними категоріями споживачів до відкриття оптового ринку 1 липня 2019 року. Ціни для населення залишаються незмінними (з 2017 р.) і не покривають витрати на поставку... Це заважає розвитку конкуренції і може вплинути на безпечну роботу електростанцій, особливо атомні станції", - йдеться в звіті.

У звіті говориться, що при існуючій недосконалій моделі, за якої державні компанії "Гарантований покупець", "Енергоатом", "Укргідроенерго" зобов'язані продавати електроенергію за заниженою ціною, що несе загрозу для стійкого існування українського ринку.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.годину на перші 100 кВт.годину і 1,68 грн/кВт.годину на решті обсяг місячного споживання.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 р. навіть не буде покривати витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевим споживачам.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушений перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.