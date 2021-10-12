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ЄС закликав Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі

Автор: Марія Кучерявець

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі. Вона зазначила, що ЄС підтримує позицію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії під час виступу на саміті.

"Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту. Що стосується Кримської платформи - ми направили наших співробітників на південний Схід України, щоб вони самі побачили, яка допомога потрібна", - сказала вона.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що Україну та Європейський Союз "пов'язують тісні узи", однак обидві сторони мають залишатися амбітними у цих відносинах.

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ЕвросоюзРосійська ФедераціяУкраїнаДонбасСаміт Україна - ЄС