ЄС закликав Росію визнати відповідальність в катастрофі MH17

Європейський союз закликав Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу малайзійського рейсу MH17 та почати співпрацю зі слідством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Ради Європи.

У своїй заяві, Європейський союз в черговий раз наголошує на своїй повній підтримці зусиль по встановленню правди, справедливості та відповідальності за падіння малайзійського літака на Донбасі в 2014 році.

"В цей день, п'яту річницю трагічного падіння рейсу MH17, в результаті якого загинули 298 невинних людей, наші серця з тими, хто втратив своїх близьких, і ми продовжуємо ділитися їх горем", - йдеться в заяві.

Крім того, в Раді Європи закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 та почати співпрацювати з міжнародним слідством. Також в ЄС підтримали порушення кримінальних справ проти чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи.

"ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність і повністю співпрацювати з проведеним розслідуванням. ЄС висловлює свою повну впевненість у незалежності і професіоналізмі правових процедур, які ще попереду", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав Росію забезпечити суд над обвинувачуваними у справі про збиття малайзійського літака MH17 на Донбасі. Помпео також висловив співчуття родинам і друзям жертв та закликав до справедливості.