ЄС закликав Білорусь відмовитися від секретних страт

Європейський союз закликає Білорусь відмовитися від практики секретних страт у в'язницях. Також Мінськ закликають взагалі відмовитися від приведення смертних вироків у виконання.
Про це йдеться в заяві спікера зовнішньополітичної служби ЄС Набіли Массралі.
Повідомляється, що за інформацією правозахисної організації "Весна", родичу засудженого до смертної кари в Білорусі Віктору Павлову відмовили в інформації про його місцезнаходження.
"Відмова в наданні інформації родичам вже неодноразово свідчила про секретні страти, що проводяться авторитарним режимом в Білорусі, єдиною європейською країною, все ще застосовує смертну кару", - йдеться в заяві.
Також ЄС закликає покласти край секретності пенітенціарної системи в Білорусі.
"Смертна кара - це жорстоке і нелюдське покарання, яке не служить стримуючим фактором для вчинення злочинів і являє собою неприйнятне заперечення людської гідності і недоторканності", - додала Массралі.
Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що смертну кару в країні можуть скасувати лише через всенародний референдум.