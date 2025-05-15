ЕС прикрыл лазейку российским олигархам: убегать от санкций станет сложнее

Евросоюз изменил правила, позволявшие российским олигархам избегать санкций. Теперь, чтобы выйти из подсанкционного списка, россияне должны предоставить убедительные доказательства реального разрыва с бизнесом и связями в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

По информации издания, Европейский Союз обновил критерии, по которым оценивает возможность исключения российских бизнесменов из санкционных списков. Новые правила усложняют процедуру снятия ограничений и направлены на предотвращение злоупотреблений, в том числе в судебном порядке.

Причиной для ужесточения проверок стали попытки некоторых подсанкционных лиц оспорить ограничения в Суде Европейского союза, заявляя об их якобы неправомерности.

Вместо заявления - убедительные доказательства

Теперь ЕС больше не признает автоматически достоверными заявления подсанкционных лиц о выходе из бизнеса или продаже активов после 24 февраля 2022 года - начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Для исключения из санкционного списка недостаточно формального переоформления. Нужно предоставить "достаточные, своевременные и надежные" доказательства того, что лицо больше не соответствует критериям для санкций.

К тому же в случае отсутствия убедительных доказательств, санкции могут распространить также на третьих лиц - как физических, так и юридических - которые участвовали в передаче активов.

В новых правилах ЕС отмечается, что российские власти ограничивают доступ к государственным реестрам и могут намеренно искажать информацию. В преамбуле указано на "отношения взаимной выгоды и поддержки" между российским государством и ведущими бизнесменами.

Юристы говорят, что этим шагом ЕС ликвидирует правовой пробел, которым пользовались российские олигархи в европейских судах.