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ЕС прикрыл лазейку российским олигархам: убегать от санкций станет сложнее

Четверг 15 мая 2025 22:11
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ЕС прикрыл лазейку российским олигархам: убегать от санкций станет сложнее Фото: российским олигархам будет сложнее избегать санкций (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Евросоюз изменил правила, позволявшие российским олигархам избегать санкций. Теперь, чтобы выйти из подсанкционного списка, россияне должны предоставить убедительные доказательства реального разрыва с бизнесом и связями в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По информации издания, Европейский Союз обновил критерии, по которым оценивает возможность исключения российских бизнесменов из санкционных списков. Новые правила усложняют процедуру снятия ограничений и направлены на предотвращение злоупотреблений, в том числе в судебном порядке.

Причиной для ужесточения проверок стали попытки некоторых подсанкционных лиц оспорить ограничения в Суде Европейского союза, заявляя об их якобы неправомерности.

Вместо заявления - убедительные доказательства

Теперь ЕС больше не признает автоматически достоверными заявления подсанкционных лиц о выходе из бизнеса или продаже активов после 24 февраля 2022 года - начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Для исключения из санкционного списка недостаточно формального переоформления. Нужно предоставить "достаточные, своевременные и надежные" доказательства того, что лицо больше не соответствует критериям для санкций.

К тому же в случае отсутствия убедительных доказательств, санкции могут распространить также на третьих лиц - как физических, так и юридических - которые участвовали в передаче активов.

В новых правилах ЕС отмечается, что российские власти ограничивают доступ к государственным реестрам и могут намеренно искажать информацию. В преамбуле указано на "отношения взаимной выгоды и поддержки" между российским государством и ведущими бизнесменами.

Юристы говорят, что этим шагом ЕС ликвидирует правовой пробел, которым пользовались российские олигархи в европейских судах.

Санкции против России

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России союзники Украины ввели санкции против РФ. К введению ограничений присоединились ЕС, Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и другие государства.

Санкции охватили финансовый сектор, в частности отключение ряда российских банков от системы SWIFT, замораживание активов Центробанка РФ, запрет на экспорт высокотехнологичной продукции, а также персональные санкции против чиновников, олигархов и пропагандистов.

А вчера стало известно, что Европейский союз (ЕС) согласовал уже 17-й пакет санкций против Российской Федерации.

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