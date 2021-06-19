ЄС пригрозив керівництву Лівану санкціям за створену в країні кризу

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив ліванським лідерам , що вони винні в політичній та економічній кризі в країні. За його словами, деякі з них можуть зіткнутися з санкціями, якщо будуть продовжувати перешкоджати крокам з формування нового уряду і проведення реформ.

Виступаючи після того, що він назвав "відвертим обміном думками" з президентом Мішелем Ауном, Боррель сказав, що він твердо заявляє, що країна стоїть на межі фінансового краху, і політики не можуть дозволити собі витрачати більше часу.

"Криза, з якою зіткнувся Ліван, є внутрішньою кризою", - сказав він репортерам після переговорів з Ауном.

Валюта Лівану втратила 90% своєї вартості. Більше половини населення живе в бідності і бореться з нестримною інфляцією, відключеннями електроенергії і нестачею палива і продуктів харчування.

Криза посилилася політичною тупиковою ситуацією, коли призначений прем'єр-міністром Саад аль-Харірі протягом декількох місяців ворогував з Ауном через формування нового уряду, здатного проводити реформи, які могли б розблокувати вкрай необхідну іноземну допомогу.

"Ми готові допомогти", - сказав Боррел. - Але якщо виникнуть нові перешкоди на шляху вирішення поточної багатовимірної кризи в країні, нам доведеться розглянути інші варіанти дій, як запропонували деякі держави-члени".

"Рада Європейського Союзу розглядає й інші варіанти, включаючи цільові санкції", - сказав він.

Можливі санкції є частиною зусиль деяких країн ЄС на чолі з Францією щодо посилення тиску на політиків Лівану після майже річного глухого кута.

Париж заявляє, що вже вжив заходів щодо обмеження в'їзду для деяких Ліванських чиновників, які, на його думку, блокують зусилля з подолання кризи, яка корениться в десятиліттях державної корупції.

У той час як політики сперечаються, кошти центрального банку Лівану все більше скорочуються для підтримки Програми субсидування палива і продуктів харчування, яка коштує 6 мільярдів доларів на рік і яку, за словами міністрів, Ліван більше не може собі дозволити.

Боррел сказав, що країні необхідно сформувати новий уряд, узгодити програму реформ і укласти кредитну угоду з МВФ. Як тільки ця угода буде укладена, Європейський Союз був готовий розглянути питання про надання "значних грошових сум" у вигляді позик і допомоги.

"Лівану необхідна угода з МВФ, і не можна втрачати час. Ви перебуваєте на межі фінансового краху", - сказав він.