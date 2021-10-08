У ЄС попередили про небезпеку міграції з Афганістану

Європі слід більш серйозно поставитися до загроз безпеці, які можуть виникнути в результаті міграції з Афганістану. Разом з афганськими біженцями в регіон можуть проникнути прихильники терористичного угруповання "Аль-Каїда".

"Що стосується терористичної загрози з Афганістану, я повинна сказати, що, за моєю оцінкою, рівень бойової готовності недостатньо високий. Нам дійсно потрібно робити більше", - цитує агентство комісара ЄС з внутрішніх справ Ілву Йоханссон.

За її словами, в цей час ЄС не бачить великих переміщень афганців до своїх кордонів, і світ несе моральну відповідальність за захист піддаються ризику афганців. При цьому вона закликала європейські країни належним чином перевіряти і реєструвати всіх людей, що прибувають з Афганістану.

"Це дійсно важливо для безпеки. І я повинна сказати, що я дуже стурбована величезним ризиком того, що" Аль-Каїда" зможе знову відновитися в Афганістані", - додала комісар.