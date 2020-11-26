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В ЄС представили рекомендації для протидії гібридним загрозам

Брюссель, Четвер 26 листопада 2020 23:52
В ЄС представили рекомендації для протидії гібридним загрозам
Фото: прапор ЄС (flickr com libereurope)
Автор: Артур Родивилов

Єврокомісія оприлюднила наукові рекомендації для аналізу і оцінки гібридних загроз. Кібератаки, кампанії дезінформації, втручання у вибори окремо не можуть представляти гібридну загрозу, але можуть бути її частиною.

Пропозиції Спільного дослідницького центру ЄС (JRC) оприлюднені на сайті Єврокомісії.

Передбачається, що ці рекомендації мають полегшити виявлення гібридних загроз на ранніх етапах, визначати недоліки в готовності до протидії та планувати ефективні заходи боротьби з ними.

Недружні дії розробляються так, щоб ускладнити їхню ідентифікацію або спрямованість проти будь-яких суб'єктів або груп.

В такому випадку нападник намагається розмити межі між окремими складовими гібридної загрози, між правдою і брехнею, між моральними оцінками прийнятної і неприйнятної поведінки, маніпулює недоліками правової системи.

Загальна мета таких ворожих дій - підрив суспільної довіри до демократичних інститутів, руйнування ключових цінностей суспільства, спроба посилити геополітичні впливи та послабити здатність країн до прийняття ефективних рішень.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина повідомляла, що Україна створить центр передового досвіду по боротьбі з гібридними загрозами при НАТО.

Також повідомлялося, що Україна і Великобританія планують розробити план з питань протидії російській гібридній війні.

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