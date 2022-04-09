ЄС надасть Україні обладнання для збору доказів злочинів військових РФ, - Боррель

"Для того щоб подати матеріали, нам потрібно їх зібрати, потрібно зібрати докази, свідчення тих жахливих дій, які були здійснені не тільки в Бучі, а й в інших місцях, тому ми повинні працювати разом з вами, разом з Генеральним прокурором. Ми повинні провести навчання, надати необхідне обладнання, навчити цим можливостям проводити розслідування, щоб все це ретельно задокументувати", - сказав Боррель.