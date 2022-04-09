ЄС надасть Україні обладнання для збору доказів злочинів військових РФ, - Боррель

Європейський союз проведе навчання та надаватиме обладнання для збору доказів військових злочинів РФ в Україні та передачі їх до Міжнародного кримінального суду. ЄС окремо передбачив для 7 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля в Києві.
Зазначимо, напередодні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель анонсував нові санкції проти Росії.
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