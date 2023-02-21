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ЕС нуждается в большем количестве "зеленой" энергии из Украины, - советник Шмыгаля

Фото: ЕС требует большем количестве "зеленой" энергии из Украины (flickr)
Автор: Юлия Бойко

Евросоюз рассматривает Украину как будущего энергетического донора и рассчитывает активное развитие чистых источников энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Юрия Бойко.

"Украина может и должна стать адекватным и надежным партнером для Европейского Союза в энергетической отрасли… Нужно две вещи: развитие интерконнекторов (каналов передачи энергии из украинской энергосистемы в европейскую) и поддержка "зеленого" энергогорода", - сказал Бойко.

По его словам, у европейцев есть фундаментальная позиция, заключающаяся в том, что их внутренняя энергия должна быть "зеленой". Это требование предъявляется и к импортированной энергии.

"Конечно, мы понимаем, что немедленно отказаться от угольной генерации мы не сможем - чудес не бывает. Но даже сегодня этот микс уже на 70% состоит из "чистых" источников энергии. Поэтому задача выглядит полностью выполняемой, а значит никаких препятствий для экспорта украинской" электроэнергии в ЕС не будет", - сказал Бойко.

Он также подчеркнул, что благодаря этому энергетика Украины может стать не только фундаментом экономики, но и одним из ключевых драйверов в ее послевоенном восстановлении.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

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