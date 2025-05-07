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В ЕС предупредили: если мир не будет на условиях Украины - Путин нападет снова

Страсбург, Среда 07 мая 2025 11:37
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В ЕС предупредили: если мир не будет на условиях Украины - Путин нападет снова Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мирное соглашение о завершении войны должно быть на условиях Украины. Иначе российский диктатор Владимир Путин получит шанс на новое нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую цитирует Politico.

Соответствующее заявление фон дер Ляйен сделала на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге "Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине".

"То, как закончится война, сформирует наш континент для будущих поколений", - сказала она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Путин может начать новые атаки, если Украина не получит мирного соглашения на собственных условиях.

"Неудачная сделка может побудить Путина вернуться за большим", - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Россия ведет переговоры с бомбардировками и запугиваниями, а свои обещания "прячет под руинами". Чтобы помочь Украине вести переговоры на собственных условиях, глава Еврокомиссии считает, что ЕС должен поддержать оборонную промышленность Украины, подписав соглашения о закупках, прекратив весь импорт российского газа и продолжая продвижение процесса вступления Украины в ЕС.

"В нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли бок о бок. Так давайте присоединим Украину к нашему союзу. Давайте вместе пойдем по пути мира", - сказала фон дер Ляйен.

Переговоры о мире в Украине

Стоит отметить, что Украина и РФ не ведут прямых переговоров о завершении войны, посредниками между ними выступают США. Впрочем, Москва пытается затянуть процесс, в частности, игнорируя предложение о 30-дневном перемирии.

Ранее и президент США Дональд Трамп, и в Госдепартаменте заявляли, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса, если не будет прогресса.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что главным препятствием в прекращении огня между РФ и Украиной является диктатор Владимир Путин.

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