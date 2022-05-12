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ЄС допоможе Україні експортувати 20 млн тон зерна

Фото: ЄС допоможе Україні експортувати сільськогосподарську продукцію (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія презентувала комплекс заходів, які допоможуть Україні експортувати сільськогосподарську продукцію. План дій зі створення "Шляхів солідарності" також повинен забезпечити Україні можливість імпортувати необхідні їй товари - від гуманітарної допомоги до кормів для тварин і добрив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Як зазначається в повідомленні, внаслідок вторгнення Росії в Україну і блокади нею українських портів, українське зерно та інші сільськогосподарські товари вже не можуть бути доставлені за призначенням. Така ситуація загрожує глобальній продовольчій безпеці, тому терміново необхідно створити альтернативні логістичні маршрути з використанням усіх відповідних видів транспорту.

Комісарка з питань транспорту Адіна Велян сказала: "20 мільйонів тонн зерна повинні залишити Україну менш ніж за три місяці, використовуючи інфраструктуру ЄС. Це колосальний виклик, тому необхідно скоординувати і оптимізувати логістичні ланцюги, встановити нові маршрути і уникати, наскільки це можливо, затримок".

Незважаючи на екстрені зусилля ЄС та його країн-членів, спрямовані на полегшення перетину кордону між Україною та ЄС, тисячі вагонів і вантажівок з українського боку чекають на митне оформлення.

В середньому поточний час очікування для вагонів становить 16 діб, а на деяких кордонах - до 30 діб. Багато готового до експорту зерна все ще зберігається і затримується в українських силосах.

Для усунення цих перешкод і створення "Шляхів солідарності" Єврокомісія, спільно з країнами-членами, працюватиме в короткостроковій перспективі над наступними пріоритетними заходами:

Додатковий вантажний рухомий склад, судна та вантажні автомобілі

Єврокомісія закликає учасників ринку ЄС терміново надати додаткові транспортні засоби. Для того, щоб узгодити попит та пропозицію і встановити відповідні контакти, Комісія створить логістичну платформу для узгодження запитів і попросить країни-члени встановити спеціальні контактні пункти для "Шляхів солідарності" (за принципом "єдиного вікна").

Пропускна здатність транспортних мереж і перевантажувальних терміналів

Українські експортні поставки сільськогосподарської продукції мають бути пріоритетними, а керівництво інфраструктури має виділити для цього експорту проміжки у графіках залізничних перевезень.

Митні операції та інші перевірки

Комісія закликає національні органи влади застосовувати максимальну гнучкість і забезпечити належний персонал для прискорення процедур в пунктах перетину кордону.

Зберігання товарів на території ЄС

Комісія оцінить наявні спроможності для зберігання в ЄС і координуватиме свої дії з країнами-членами, щоб допомогти їм забезпечити більше потужностей для тимчасового зберігання українського експорту.

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