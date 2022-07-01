ЄС може допомогти Україні виплачувати пенсії для біженців

Європейський союз може допомогти Україні виплачувати пенсії громадянам, які отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики .

Міністр Марина Лазебна побувала з робочим візитом у Брюсселі, де обговорила питання соціального забезпечення біженців з головою Комітету Європейського парламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгошем Пислару.

На зустрічі підняли питання пенсій для біженців з України, які працювали в європейських державах. Євросоюз та Україна можуть спільно виплачувати пенсії для таких людей навіть за відсутності двосторонніх угод.

Сторони також визначили, як враховуватимуть стаж та як платитимуть країни.

Крім того, Лазебна просила, щоб громадяни, які виїхали до ЄС та продовжили працювати на український ринок, платили податки до бюджету України. Міністр також закликала не скасовувати соціальні гарантії тим біженцям, які тимчасово повернулися до України, щоб вирішити нагальні справи.