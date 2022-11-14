ЕС пока не планирует вводить новые санкции против России, - Боррель

Евросоюз пока не намерен вводить новые санкции против России. Однако европейские страны продолжают обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Не сегодня… Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучают, проводят консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились", - отметил Боррель.

При этом он заявил, что в ЕС в ближайшие две недели будет запущена миссия для подготовки украинских военных. Сегодня и завтра министры стран Евросоюза проведут консультации.

"Сегодня и завтра мы проведем встречи министров иностранных дел и обороны, которые будут сосредоточены на оказании помощи Украине. ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных. Новости с фронта подтверждают, что стратегия ЕС по оказанию большой военной помощи Украине верна", - подчеркнул Боррель.