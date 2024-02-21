В ЕС согласовали мандат на продление "торгового безвиза" с Украиной и Молдовой

"Послы стран-членов ЕС согласились сегодня вокруг мандата Совета ЕС на переговоры по двум законодательным предложениям, с целью продлить еще на один год приостановку импортных сборов и квот на экспорт товаров из Украины и Молдовы в ЕС", - говорится в документе Европейского совета.

В частности, предложения предусматривают приостановку действия тарифов и квот на импорт из Украины в ЕС еще на один год - с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

В то же время, предложения предусматривают усиление защиты в сфере торговли "чувствительной" сельскохозяйственной продукцией, усиливая защитные меры, уже включенные в действующие регуляторные правила (Документ ЕС 2023/1077) и включая новые такие меры для отдельных "чувствительных" товаров.

Предложение по автономным торговым мерам для Молдовы направлено на возобновление приостановки импортных пошлин и квот еще на один год - с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года, одновременно усиливая защиту "чувствительной" сельскохозяйственной продукции.

Торговля из Украины

Напомним, в мае 2023 года Совет ЕС принял постановление, которое продолжает приостановку всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в Евросоюз еще на год, то есть до июня 2024 года.

Постановление касается экспорта фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, сельскохозяйственной продукции и переработанных сельскохозяйственных продуктов, на которые распространяются тарифные квоты.

Отметим, что пошлины для промышленных товаров перестали действовать с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.

Эти меры помогут Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и поддерживать экономику в сложнейших условиях.