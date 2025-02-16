ЕС планирует запретить импорт ряда продуктов, содержащих запрещенные пестициды, - FT

По словам трех источников, на следующей неделе Европейская комиссия согласится изучить возможность усиления ограничений на импорт. Этот шаг может привести к росту напряженности в отношениях с торговыми партнерами. Одними из первых под ограничения могут попасть сельскохозяйственные культуры из США, такие как соевые бобы, которые выращиваются с использованием пестицидов, запрещенных для фермеров ЕС.

"У нас есть очень четкие сигналы от парламента, очень четкие сигналы также от государств-членов и от наших фермеров: все, что запрещено в ЕС, должно быть запрещено в ЕС, даже если это импортный продукт", - заявил месяц назад комиссар по здравоохранению Оливер Вархеи.

Bloomberg поясняет, что многие пестициды запрещены в ЕС, поскольку они наносят вред растениям и животным, хотя Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) признало некоторые из безопасными по низких уровнях потребления.

Как пишет издание, план ЕС включен в дорожную карту "Видение для сельского хозяйства", разработанную комиссаром по сельскому хозяйству Кристофом Хансеном. По словам чиновника, знакомого с документом, в нем подчеркивается необходимость соблюдения международных правил.

"Мы говорим только о самых опасных пестицидах, и перед принятием любых решений будет проведена оценка воздействия для защиты конкурентоспособности", - сказал один из чиновников, добавив, что "нам нужны кофе, манго и авокадо".

Вархели заявил, что пестициды, содержащие канцерогены, мутагены или вещества, нарушающие работу эндокринной системы, не должны допускаться в ЕС в составе импортируемых продуктов питания.

"Если наука говорит, что это небезопасно, то нам этого не следует делать. Если мы хотим быть научно обоснованными, то наука универсальна. Поэтому мы должны убедиться, что все, что импортируется, соответствует этому", - сказал он.

Одним из таких веществ является паракват - гербицид, запрещенный в ЕС, но используемый в США на сельскохозяйственных культурах, включая соевые бобы.

По данным отчета, опубликованного ранее в этом месяце, правозащитная организация Pesticide Action Network Europe обнаружила во многих импортируемых товарах пестициды, такие как фунгицид пропиконазол и нейротоксичные инсектициды, убивающие пчел.

"Эти вещества часто появляются в смесях "пестицидного коктейля", и в некоторых случаях их уровни превышают установленные допустимые пределы остатков для отдельных пестицидов. Более высокие допустимые пределы остатков часто поддерживаются для удовлетворения международных торговых партнеров, что ставит под угрозу здоровье граждан Европы", - заявила группа.

Как сообщается, чай и кофе были наиболее распространенными продуктами с остатками запрещенных пестицидов: 38% образцов чая и 23% образцов кофе. Почти четверть образцов из Индии и 17% из Китая, которые являются крупными производителями чая, содержали остатки запрещенных пестицидов.

Комиссия также включит в будущие торговые сделки более высокие стандарты благополучия животных. В ЕС есть правила по количеству места для кур и телят, чистоте помещений и другим вещам, которые увеличивают расходы для фермеров.

Один из чиновников заявил, что это усилит общественную поддержку торговых соглашений после того, как национальные парламенты отказались ратифицировать некоторые недавние соглашения из-за их предполагаемого воздействия на фермеров и окружающую среду.