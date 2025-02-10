ЕС планирует усилить сотрудничество с НАТО в сфере обороны, - Еврокомиссия

Оборонное сотрудничество между ЕС и НАТО

Оборонное сотрудничество ЕС и НАТО развивается на основе стратегического партнерства, направленного на повышение безопасности в Европе и трансатлантическом пространстве. Обе организации дополняют друг друга: НАТО обеспечивает коллективную оборону и военный потенциал, тогда как ЕС концентрируется на кризисном управлении, миротворческих миссиях и развитии оборонной промышленности.

С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, взаимодействие между ЕС и НАТО стало еще более тесным.

Тем временем руководитель сектора "Оборонная политика" Офиса эффективного регулирования BRDO Тарас Емчура рассказал, существует ли риск того, что президент США Дональд Трамп может прекратить сотрудничество с Европой по оружию.

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