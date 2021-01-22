ЄС планує запровадити нові обмеження для туристів

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС триматимуть свої кордони всередині блоку відкритими, однак скоріш за все будуть розглянуті нові обмеження для несуттєвих поїздок. Єврокомісія також запропонує нові заходи безпеки для людей, які подорожують з третіх країн, серед яких Україна.

Про це повідомляє Politico.

"Слід категорично не заохочувати всі другорядні поїздки, як всередині країни, так і, звичайно, через кордони", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона також додала, що суцільне закриття кордонів в середині ЄС завдасть шкоди економіці, але не допоможе стримати вірус.

Зазначається, що 25 січня Європейська комісія запропонує нові заходи в спробі скоординувати обмеження на поїздки, щоб запобігти розповсюдженню COVID-19. Ідея полягає в тому, щоб додати на карту поширення коронавірусу в державах ЄС нову "темно-червону" зону, яка буде використовуватися для регіонів з високими показниками зараження.

Туристи, які будуть прибувати з цих районів, повинні пройти тест перед вильотом або мають бути поміщені в карантин після прибуття.

Нагадаємо, в ЄС мають намір до літа 2021 року вакцинувати від COVID щонайменше 70% дорослого населення. При цьому до березня країни ЄС повинні вакцинувати не менше 80% медичних і соціальних працівників і людей старше 80 років.