ЄС планує зняти санкції з соратника Януковича Клименка

Поки залишилося тільки сім осіб, у тому числі Віктор Янукович, зі списку 18 в 2014 році, зазначив він.

"ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка з санкційного списку за розтрату державних коштів", - повідомив журналіст.

Раніше ЄС уже зняв санкції зокрема з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Що відомо про Клименка

Народився в Макіївці Донецької області. Закінчив Донецький державний університет управління (за фахом фінанси). Пізніше, у лютому 2010 року - Дніпропетровське регіональне відділення Національної академії управління при президенті України (магістр державного управління).

Був головою Міністерства доходів і зборів України під час президентства Віктора Януковича. 27 лютого 2014 року Верховна Рада звільнила Клименка з посади міністра, а очолюване ним відомство вирішено було ліквідувати.

Наприкінці лютого 2014 року Олександр Клименко разом із сім'єю покинув територію України. Місце його перебування невідоме.

Щодо Клименка винесено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) КК України.