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ЄС планує побудувати газогін з Португалії до центру Європи, - FT

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П'ятниця 12 серпня 2022 16:26
ЄС планує побудувати газогін з Португалії до центру Європи, - FT Фото: ЄС планує побудувати газогін з Португалії до центру Європи, - FT (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Євросоюзі планують будівництво нового газогону, який зʼєднає Португалію і центральну частину Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FT.

Міністр енергетики та довкілля Іспанії Тереза Рібера заявила, що частину трубопроводу з Іспанії у Францію можна побудувати менше ніж за рік. Ці заходи плануються реалізувати у рамках спроб відлучити Європу від російського газу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, обговорював будівництво нового трубопроводу з лідерами Португалії, Іспанії та Франції та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

У Португалії заявили, що Німеччина може розраховувати на прихильність Португалії до будівництва газопроводу. У 2019 році цей проєкт розроблявся, але був відкладений через опір Франції.

Нагадаємо, що Росія регулярно знижує постачання газу до ЄС, шантажуючи цим європейські країни.

У самій Європі вже схвалили план дій, по зниженню залежності від російського газу. Рада Європейського союзу затвердила постанову щодо зменшення попиту на газ на 15% цієї зими.

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