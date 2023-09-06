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В ЕС подписали первые контракты о совместных закупках снарядов для Украины

Фото: в ЕС подписали первые контракты о совместных закупках снарядов для Украины (eda.europa.eu)
Автор: Наталья Юрченко

Европейское оборонное агентство (EDA) подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Речь идет о 155-мм боеприпасах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EDA.

Соглашение было подписано в Брюсселе 5 сентября. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что было подписано 8 оборонных контрактов. Теперь страны Евросоюза и Норвегия смогут закупать боеприпасы через оборонное агентство, которое будет работать как закупочное агентство.

Члены ЕС будут закупать универсальные снаряды для наиболее распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

В скором времени будут заключены другие рамочные контракты для других артиллерийских систем.

Миллион боеприпасов для Украины

В конце зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине миллион снарядов.

Помимо прямых поставок из складов стран-членов ЕС также организованы совместные закупки снарядов.

Также в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.

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