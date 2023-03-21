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ЕС перечислил Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро из пакета на 18 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы перечислили Украине еще 1,5 млрд евро", - написала она.

По словам поддержка ЕС помогает Украине работать, защищая себя "и твердо ставит Украину на путь ЕС, поддерживая реформы, в том числе, эффективное управление и финансовую стабильность".

Напомним, в декабре страны ЕС поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на 2023 год.

В январе Украина получила первые 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС.

Кредитная программа MFA+ предусматривает выполнение ряда условий.

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Евросоюз