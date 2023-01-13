ЕС перечислит первый транш макрофинансовой помощи в январе, - фон дер Ляйен

Европейский союз перечислит первый транш макрофинансовой помощи Украине уже в этом месяце.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в шведском городе Кируна.
"Мы продолжим нашу поддержку Украине. Мы начнем в январе с первого транша макрофинансовой помощи из 18 млрд евро. Это самый большой пакет макрофинансовой помощи, который Европа когда либо предоставляла странам-партнерам", - заявила она.
Напомним, в декабре страны ЕС поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 году.
Кредитная программа MFA+ подразумевает выполнение ряда условий и не связана мониториноговой программой МВФ, которая была одобрена для Украины в декабре.
Отметим, что в 2022 году ЕС выделил Украине 7,2 млрд евро макрофинансвой помощи.
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