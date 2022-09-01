ЄС відкриває хаб для українських пацієнтів у польському Жешуві

Повідомляється, що сьогодні комісар ЄС з гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич прибув до Польщі, щоб разом з міністрами охорони здоров'я Польщі та України відкрити новий медичний хаб ЄС (EU Medevac Hub) для українських пацієнтів.

Хаб являє собою безпечне місце для пацієнтів, перш ніж вони будуть доставлені літаками до лікарень інших європейських країн для лікування. У хабі надаватиметься цілодобовий догляд, скринінг захворювань, вакцинація та психологічна підтримка.

"Кількість поранених в Україні зростає з кожним днем, і лікарні, які вже відчувають дефіцит засобів, намагаються встигати за потребами. У той же час, руйнування закладів охорони здоров'я позбавляє хронічно хворих людей лікування, необхідного для виживання. Ми не можемо покинути цих людей", - зазначив Ленарчич.

Відзначимо, в Жешуві знаходиться один з найближчих до України польських аеропортів.