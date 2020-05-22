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ЄС засуджує конференцію Росії по Криму, попри участь в ній

Новини » Політика     22.05.2020 - 13:03
ЄС засуджує конференцію Росії по Криму, попри участь в ній
Фото: прапори країн ЄС (nog.ch)

ЄС вже 6 років не визнає і не визнає незаконну анексію Криму

У ЄС висловили жаль з приводу спроби організації Росією конференції по Криму, щоб легітимізувати анексію півострову. В Євросоюзі заявили, що участь їх представників не може розцінюватися як визнання анексії.

Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в ООН.

У ЄС заявили, що блок вже 6 років не визнає і не визнає незаконну анексію Криму.

"Нам прикро, що Росія скликала зустріч за "формулою Аррії", марно намагаючись легітимізувати незаконну анексію, і ми наголошуємо, що цей захід та наша участь у ньому не можуть трактуватися як визнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - йдеться в заяві.

Крім того, в ЄС закликають Росію припинити порушувати права людини в Криму.

"Ми також закликаємо Росію припинити зловживання анти екстремістським законодавством та звільнити усіх незаконно ув’язнених на півострові", - зазначають у заяві.

Зазначимо, мова йде про неформальну відеоконференцію в Радбезі ООН за участі жителів окупованого Криму.

В українському представництві при ООН відреагували на намір Росії провести конференцію з жителями Криму та наголосили, що нові російські авантюри не вплинуть на думку міжнародної спільноти.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ЕвросоюзКриманнексия
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