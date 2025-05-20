В ЕС опасаются, что Трамп откажется от попыток остановить войну в Украине, - Bloomberg

Как пишет издание, неделю назад, когда Трамп призвал к 30-дневному перемирию и угрожал санкциями России, лидеры Европы были полны энтузиазма. Но разговор Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным разочаровал Европу.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что Украина и Россия начнут мирные переговоры, вероятно, без США. При этом президент США не говорил о санкциях и не говорил о давлении на российского президента.

По данным Bloomberg, уже несколько правительств ЕС выразили разочарование действиями США из-за того, что Трампу так и не смог заставить Путина к миру и теперь может отказаться от усилий остановить войну.

Источники издания заявили, что среди лидеров Европы есть опасения, что Трамп отступает от мирных усилий и что он четко дал понять, что не будет усиливать санкции и отказывается от предложения о 30-дневном перемирии. По их словам, ни Украина, ни Европа не соглашаются с призывом Трампа о прямых российско-украинских переговорах.

"Сегодня кажется, что мы вернулись к более долговременному сценарию, в котором Путин покупает себе и своим военным больше времени. Путин выиграл себе больше возможностей, а прекращение огня и урегулирование кажутся все более отдаленными", - отметила руководитель программы Geostrategy North Немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне Кристина Берзина.

Сам же Трамп впоследствии заявил, что США не отступают от усилий прекратить войну, но он думает, стоит ли это делать. По словам президента США, у него есть "определенная линия", после которой он выйдет из переговоров, но о чем именно идет речь - не объяснил.