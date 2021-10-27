RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС залишить Україну в "зеленому списку" ще мінімум на два тижні, - журналіст

Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз не планує поки виключати Україну з "зеленого списку" третіх країн. Україна залишиться в ньому ще як мінімум на два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

Крім того, в "зелений список" будуть включені ще чотири країни з Південної Америки і Африки.

"На цьому тижні в рекомендованому ЄС списку безпечних третіх країн не було винятків, додалися тільки 4 країни з Південної Америки і Африки. Це означає, що Україна повинна залишатися в списку, принаймні, ще два тижні", - написав журналіст.

Нагадаємо, раніше Йозвяк стверджував, що Україну можуть виключити з цього списку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзУкраїнаТуризм