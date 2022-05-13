ЄС схвалить нафтове ембарго проти Росії найближчим часом, - Reuters

Залежність Болгарії, Чехії, Угорщини та Словаччини від російської нафти є найбільшою перешкодою для угоди про ембарго, яку Європейська комісія, Виконавчий орган ЄС, запропонувала на початку травня у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Однак дипломати і офіційні особи заявили, що налаштовані оптимістично щодо угоди, навіть незважаючи на те, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен намагалася переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, найбільшого критика пропонованого ембарго.

"Угода буде укладена", - сказав високопоставлений дипломат ЄС, зазначивши, що пропоновані рівні переходу та інвестицій були гнучкими для країн, залежних від російської нафти, яким необхідно буде знайти інші джерела поставок.

Другий високопоставлений дипломат сказав, що угода може бути досягнута вже в понеділок, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі, після ТЕХНІЧНИХ переговорів, очікуваних у вихідні.

Третій дипломат сказав, що є шанс домовитися пізніше на цьому тижні. "Це буде вирішуватися на вищому політичному рівні між Будапештом і Брюсселем. Я налаштований оптимістично", - сказав дипломат.

У той час як більшість країн ЄС повинні будуть повністю ввести російське нафтове ембарго до кінця року, Угорщина вже отримала звільнення до кінця 2024 року, як і Словаччина, А Чехія - до середини 2024 року.

Очікується, що на додаток до заборони на нафту в рамках шостого пакету санкцій будуть введені ще більше росіян, близьких до президента Володимира Путіна.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що ЄС не вдасться узгодити нафтове ембарго в рамках шостого пакету санкцій проти Росії.