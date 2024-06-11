В ЕС обсуждают поставки газа через Украину после 2024 года, - Bloomberg

Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поставок газа через ключевой трубопровод в Украине после окончания транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

По данным источников агентства, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами в Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году. Один из вариантов, который обсуждался, заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу. Такая договоренность позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа в то время, когда она пытается ограничить доходы Москвы.

Идея набирает обороты, поскольку становится ясно, что Украина будет за, пишет Bloomberg. Доходы от транзита в 2021 году составили около 1 млрд долларов, что обеспечило важнейшее финансирование разрушенной войной экономики. Существуют также опасения, что вышедшие из употребления трубопроводы могут стать военными целями или прийти в негодность, восстановление которой будет стоить дорого.

"Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить, - заявил Bloomberg News в Алексей Чернышов глава "Нафтогаза". - Одна из них заключается в том, что Украина имеет невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина предрасположена использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много преимуществ".

Он исключил любые планы, предполагающие сотрудничество с российским "Газпромом", и заявил, что поставки газа из Азербайджана "могут иметь какое-то будущее".

План по использованию азербайджанского газа теоретически мог бы принести пользу России, если бы он был организован как своп, который позволил бы Москве направлять свой газ в другие места. Россия изо всех сил пытается найти достаточно новых потребителей топлива, поскольку ее инфраструктура настроена на поставки топлива в Европу, а Китай ведет жесткую игру. Идея свопов не чужда нефтегазовым рынкам и используется в тех случаях, когда физически невозможно доставить топливо из одного места в другое. Азербайджан уже использует свой трубопровод в Европу на полную мощность.

Переговоры

Переговоры находятся на ранней стадии, и люди, знакомые с этим вопросом, ожидают принятия решений только к концу этого года, когда истечение крайнего срока - и начало европейской зимы - усилят давление. Многие детали еще предстоит согласовать, и неясно, будет ли сделка заключена. События на поле боя также могут быть фактором.

По словам некоторых источников, в обсуждениях принимал участие газовый гигант Uniper SE, который был национализирован Германией, поскольку энергетический кризис разрушил его бизнес-модель.

Словакия является одной из ключевых стран, которые могли бы получить выгоду от такой сделки, и премьер-министр Роберт Фицо говорил о такой возможности в прошлом месяце после поездки в Азербайджан, не раскрывая подробностей.

"Теперь согласование экономических и ценовых условий зависит от переговоров между такими компаниями, как российский "Газпром", азербайджанскими, украинскими компаниями и другими, - заявил он журналистам в мае. - Если они это сделают, Словакия сможет импортировать газ из Азербайджана, при этом часть его останется в Словакии, а часть пойдет в другие страны".

Россия по-прежнему отправляет около 15 млрд кубометров газа в Европу в год, главным образом в Словакию и Австрию, где Россия по-прежнему является доминирующим поставщиком. В Австрии российский газ пять месяцев подряд покрывает более 80% австрийского потребления. Европа также импортирует российский СПГ морским транспортом, и, несмотря на частые споры о том, следует ли это делать, она никогда не вводила санкции против российского газа.

Европейская комиссия считает, что блок сможет выдержать прекращение российского транзита через Украину без какого-либо серьезного риска для безопасности. Ее план состоит в том, чтобы полагаться на альтернативных поставщиков и реализовывать свою амбициозную климатическую стратегию, включая больше возобновляемых источников энергии и экономию энергии.

Некоторые государства-члены настроены менее оптимистично и опасаются повторения энергетического кризиса. Это соответствует и интересам Украины.

"Я делаю все, чтобы найти решение, согласно которому украинская газотранспортная система продолжит работать, потому что это большой актив и кто-то должен быть ее заказчиком, - сказал Чернышов. - Иначе это приведет к убыткам".