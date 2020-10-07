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В ЄС назвали ледь здійсненними вимоги Азербайджану для перемир'я в Карабасі

Брюсель, Середа 07 жовтня 2020 13:21
В ЄС назвали ледь здійсненними вимоги Азербайджану для перемир'я в Карабасі
Фото: Жозеп Боррель (flickr)
Автор: Игорь Литвиненко

Високий представник Європейського союзу по закордонних справах Жозеп Боррель назвав вимоги Азербайджану до Вірменії для врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі ледь здійсненними. Азербайджан вимагає від Вірменії вивести всі свої війська з регіону.

Про це Боррель заявив під час виступу в Європарламенті.

"Ситуація в регіоні погіршується. В телефонній розмові міністр закордонних справ Азербайджану озвучив мені свої вимоги до Вірменії для припинення конфлікту в Карабаху. Йдеться про надання графіка виведення з регіону вірменських військових, що навряд чи здійснимо", - сказав Боррель.

Нагадаємо, раніше Азербайджан зажадав від Вірменії виведення військ з Нагірного Карабаху. При цьому Азербайджан готовий надати вірменським військовим для цього коридор.

У свою чергу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Карабасі можливо лише після того, коли Туреччина припинить свою участь в конфлікті.

Відзначимо, військові дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися 27 вересня. Конфлікт відбувається в зв'язку зі створенням в 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

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