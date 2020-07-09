ЄС назвав Україну пріоритетним партнером у постачанні водню до Європи

Євросоюз вважає Україну одним із пріоритетних партнерів Європейської водневої стратегії. Україна має значний потенціал у виробництві та транспортуванні водню.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, учора в Брюсселі відбулася презентація Європейської водневої стратегії. Кулеба назвав цю подію історичною і заявив, що вона започатковує нову технологічну революцію в Європі.

Ініціатива, зокрема, покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Для її втілення ЄС планує скорочувати кількість вуглецевих викидів на 100 млн тонн щорічно та врешті відмовитися від викопних джерел палива.

Згідно з документом, ЄС підтримує амбітні плани європейської промисловості з будівництва потужностей для виробництва зеленого водню. Україна при цьому виділяється як пріоритетний партнер у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов’язаність інфраструктури та технологічний розвиток.

"Європейський Союз покладає сподівання на Україну як одного з пріоритетних партнерів у постачанні водню до Європи. Ми працювали саме на цей результат, адже він відповідає потенціалу та європейським амбіціям України", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, протягом 2030-2050 років водень має перетворитися на головний енергетичний ресурс ЄС та замінити використання нафти та природнього газу навіть у тих секторах економіки, яким важко відмовитися від викопного палива.