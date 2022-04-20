ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ЄС мають намір прискорити угоду про надзвичайні правила заповнення газових сховищ

Новость на русском →
Брюссель, Середа 20 квітня 2022 15:41
У ЄС мають намір прискорити угоду про надзвичайні правила заповнення газових сховищ Фото: газові сховища країн ЄС будуть заповнені на 80% до листопада (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Депутати Європарламенту, які ведуть переговори про надзвичайні правила заповнення європейських газових сховищ, наполягають на укладенні угоди в найближчі два місяці. Це повинно створити буфер пропозиції до зими, коли попит на газ для опалення досягає піку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оскільки блок прагне зменшити вплив Москви, яка постачає близько 40% газу в ЄС, і готується до можливих перебоїв з поставками, пропоновані правила вимагатимуть від країн заповнити свої газові сховища не менше ніж на 90% до 1 листопада з 2023 року і 80% цього року.

Депутат ЄС Єжи Бузек, колишній прем'єр-міністр Польщі і провідний законодавець парламенту за правилами, сказав, що команда парламенту сподівається почати переговори з країнами ЄС через два тижні і укласти угоду, за яку законодавці можуть проголосувати в червні. Парламент і країни ЄС повинні схвалити закон.

На узгодження і затвердження закону ЄС може піти близько двох років, але правила щодо газу були прийняті в прискореному порядку.

Невирішені питання включають в себе те, що буде робити ЄС, якщо країни не зможуть заповнити свої сховища, і чи повинен цільовий показник заповнення в цьому році також становити 90%. Газосховища ЄС в даний час заповнені на 29%.

"Нам необхідно точно визначити набір ефективних заходів, що вживаються Єврокомісією в разі, якщо країни ЄС систематично не досягають цілей по наповненню", - заявив Бузек в парламентському комітеті з енергетики.

Запропоновані Єврокомісією правила вимагатимуть від країн вжиття "всіх необхідних заходів" для заповнення своїх сховищ, включаючи можливу компенсацію компаніям, які беруть участь у купівлі газу.

Країни ЄС сперечаються про те, як держави, у яких мало або зовсім немає сховищ, будуть ділити тягар покупки запасів для заповнення сховищ в інших країнах за цінами, які багаторазово підскакували з тих пір, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Окремо ЄС створює систему, що дозволяє країнам ЄС спільно купувати га, оскільки їх сукупна купівельна спроможність дозволить їм домовитися про нижчі ціни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати