ЄС має намір ввести санкції проти громадян Ірану через порушення прав людини

Як повідомляється, санкції передбачають заборону на в'їзд у країни ЄС, а також замороження активів деяких фізичних осіб. При цьому уточнюється, що конкретні імена громадян Ірану будуть опубліковані на наступному тижні, коли санкції набудуть чинності.

В Євросоюзі відмовилися коментувати дану інформацію.

Відзначається, що поряд зі Сполученими Штатами з 2011 року Європейський союз запровадив низку санкцій за порушення прав людини проти більш ніж 80 іранців. Пояснюючи, чому саме зараз ЄС приймає подібні заходи, один з дипломатів повідомив, що "співтовариство прагне зайняти більш жорстку позицію в питанні захисту прав людини".

"Ті, хто несе відповідальність за серйозні порушення прав, повинні знати, що існують певні наслідки", - підкреслив один з дипломатів ЄС.

При цьому уточнюється, що введення рестрикцій проти Ірану не пов'язане із зусиллями щодо відновлення ядерної угоди.