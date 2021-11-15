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ЄС має намір ввести санкції проти ПВК "Вагнера". Створять новий механізм

Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз погодився розробити проект рамкової основи для можливих санкцій щодо ПВК "Вагнера", які можуть бути спрямовані в Сахельський регіон Західної Африки. При цьому санкції також будуть накладені на будь-які компанії, що працюють з найманцями.

Про це заявив Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бойовики Малі ведуть переговори про розміщення в країні російської групи "Вагнер", що, на думку Франції, неприйнятно, оскільки у неї є власні війська в регіоні.

"Є загальна воля прийняти рішення про правову базу для санкцій, які будуть накладені на ПВК Вагнера", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Французькі чиновники кажуть, що бойовики Малі звертаються до ПВК "Вагнера" в рамках зусиль по утриманню влади після перехідного періоду, який повинен завершитися після президентських і законодавчих виборів 27 лютого 2022 року.

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ПВК ВагнераЕвросоюзСанкції проти Росії